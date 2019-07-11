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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بـ"تويتر" يواجه المستخدمين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عطلا فى تحميل الحساب الشخصى أو أى صفحات أخرى على الموقع، حيث اشتكى عدد من المستخدمين فى مصر من عدم قدرتهم على التعامل مع الموقع، وهذه المشكلة لم تتوقف على دولة واحدة وهي مشكلة عالمية.
تويتر
وكان إنستجرام وفيس بوك وواتس آب مؤخرًا عانت من مشكلات مماثلة فى عدم القدرة على تحميل الصور والفيديوهات ومشكلات بالدخول على الحساب منذ أيام واستمر لساعات طويلة.
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