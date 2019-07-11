العاب نظام Android الأفضل لعام 2019 حتى اليوم

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العاب نظام Android. من الأشياء المحببة لي على نظام Android كيف ان هناك العديد من الألعاب الجيدة بحق على النظام، نظام Android لديه العديد من الألعاب الجيدة و القوية. و التي ستستمتع و انت تلعبهم بشكل كبير. سواء كانت العاب ذكاء او العاب بسيطة. او العاب سباق او اكشن. لا اتحدث هنا عن العاب مثل PUBG و Fortnite هما من الألعاب الشهيرة للغاية فلا تحتاجان لموضوع كهذا. لكن في هذا الموضوع سأذكر فعلاً افضل الألعاب حتى اليوم على Android

Monument Valley

لا استطيع ذكر موضوع عن الألعاب بدون ذكر سلسلة Monument Valley العبقرية. العاب Monument valley لها مكانة عندي فهي امتع الألعاب التي يمكنك لعبها على Android. و اكثرهم ذكاء. لعبة Monument valley بجزئيها تعتمد في الأساس على الخداع البصري. فزاوية الرؤية في الهاتف عامل مؤثر كبير في اللعبة على سبيل المثال. اللعبة تقدم مستويات عالية في الذكاء. تحتاج ان تركز في كل التفاصيل حتى تستطيع حل لغز اللعبة. مما يجعلها من اكثر الألعاب التي تستحق نظرة على Google play Store

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The Escapist 1 & 2

لعبة بجزئين ايضاً. فكرة اللعبة انك تحاول الهروب من سجن. تحاول جمع الأسلحة و الجرعات و المواد المهمة لهروبك. و في نفس الوقت تحاول ان تظهر بمظهر السجين الذي يطيع القانون ولا يخالفه. و تحاول ان تخبئ كل المواد الغير قانونية التي تجمعها للهرب. و تحاول ان تبني خطة الهروب التي ستنجيك من هذا السجن. لا قصة ثابتة في هذه اللعبة. فليست هناك مشكلة اي المستويات الي ستلعبها اولاً. فقط العبها كما تحب.

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Evoland

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لعبة اخرى تتكون من جزئين. لعبة evoland تعطيك مساحة واسعة في اللعب. حيث انه يمكنك لعب الألغاز بها. او لعب بشكل RPG. او اللعب بشكل كلاسيكي. او حتى ان يكون منظور الكاميرا من الأعلى. كأنك تلعب عدة العاب في وقت واحد. غير ان الـGraphic الخاص باللعبة متغير بنلء على حال اللعبة في الوقت الذي تلعب فيه. الـGraphic الخاص في وضع حل لغز ليس كالخاص بوضع RPG و هكذا. هي لعبة جيدة و بتجربة جيدة و تستحق التجربة بشكل كبير

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The Room

بسلسلة مكونة من 4 العاب فإن The Room من افضل العاب نظام Android بالنسبة لي. فهي من اصعب الألعاب التي ستلعبها في حياتك. لأنها تعتمد على الذكاء بشكل كبير. و على زوايا الرؤية. و على اطلاعك بما يحدث في المكان الذي انت به. سلسلة The Room من الألعاب الصعبة التي تحب ان تلعبها. بسبب التحدي الكبير في حل اللغز. و متطلبات التفكير العليا. و هذا ما يزيدها افضلية. سلسلة مكونة من 4 العاب. لكن لا يمكن نكران حقهم في كونهم من افضل الألعاب على النظام

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This War of mine

من الألعاب التي تستهدف غريزة البقاء و النجاة. بالإنجليزية Survival. هذا النوع من الألعاب جيد جداً. في هذه اللعبة انت تقود مجموعة من المدنين الذين كانوا يقطنون بمدينة مزقتها الحرب. و تحتاج ان تنجو بهم. فتتخذ قرارات قد تضايقك. لكنها القرارات المناسبة للبقاء. حتى لا يموت افراد المدينة. كل قرار تتخذه في هذه اللعبة يؤثر على ما يحدث بها بعد ذلك. هي من اكثر العاب Android عمقاً و قد تؤثر بك بشدة. فلماذا لا تجربها ؟

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VainGlory

لعبة MOBA و هي اختصار لجملة Multiplayer Online Battle Arena. اي ان لعبة VainGlory هي لعبة ساحة معركة. انت في ساحة معركة و تستطيع محاربة لاعب اخر و تهاجمه او تدافع عن نفسك. تستطيع اللعب وحدك او مع زميلين بالفريق. و تستطيع مواجهة اشخاص حقيقين حول العالم او تواجه Bots. روبوتات. و هناك العديد من الشخصيات لتفتحها و تلعب بها. المميز اكثر في هذه اللعبة لا شريط طاقة. او ما قد يضايقك اثناء اللعب و يجعلك تريد الإنتظار لتستطيع استكمال اللعب

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