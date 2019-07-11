الموجز
تمتلك روسيا العديد من المشروعات العملاقة في صناعة المعدات البحرية والأسلحة المختلفة التى لم تدخل حيز التنفيذ نظراً لتكلفتها العالية، ولكن تم إنشاء نماذج من هذه الأسلحة واختبارها بنجاح ولكن انتاج كميات كبيرة منها سيكلف روسيا العديد من الأموال وفقاً لما نشرته سبوتنيك الروسية.
مشروع روسي مرعب
"إيكرانوبلان" — يعد هذا الاسم غريب على ما يراه أو يسمعه ولكن في الحقيقة هو مشروع روسي مرعب، سمى بهذا الاسم ليدل على وجود هجين بين السفينة والطائرة، وفكرت روسيا في صناعة هذا المشروع الذى يتكون من العديد من النماذج لتقلع هذه الآليات وتهبط في الماء، وتستطيع الطيران بسرعة 550 كم/ساعة على ارتفاع بضعة أمتار عن سطح الماء، مما يجعلها في منأى عن خطر الألغام البحرية أو طوربيدات العدو.
ويدور الحديث عن حاملة الطائرات الروسية الخارقة " إيكرانوبلان-إية2"، وهى حاملة طائرات تعمل بالوقود النووي، وتم تزويد هذه الطائرة بصواريخ "موسكيت" للدفاع عن نفسها.
وتجهز هذه السفينة بـ"8 محركات"، و5 صواريخ مجنحة.
وتظهر في الفيديو التالي "إيكرانوبلان" الطائرة الروسية في الماء وحولها طاقمها يقضون وقتهم في السباحة وعلى متنها طائرتين .
كما ظهرت إيكرانوبلان أثناء طيرانها فوق الماء .
كانت هذه تفاصيل خبر «مشروع عسكري مرعب» .. «إيكرانوبلان» طائرة عملاقة روسية صممت لتكون «حاملة طائرات» .. تحميها صورايخ مجنحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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