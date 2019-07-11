شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطلق هاتف أيفون جديد بدون "نوتش" خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة أبل لتقليل الحواف "النوتش" بشاشة هواتفها أو فى هاتف واحد على الأقل من إصدارات هذا العام، بحسب ما يقول أحد المحللين المهتمين بشركة أبل وهو "مينج تشى كو"، ويقول أيضًا إن هذا التطور سيجعل حجم الشاشة نفسها أكبر مع الحفاظ على حجم الهاتف دون تغيير، لكن لم يتم الإعلان هل هذا التطور سيكون لكل هواتف أيفون أم إصدار واحد فقط.

ونقلًا عن موقع" gadgets 360" الهندى، تشير مذكرة المستثمر التى يشاركها بنك كريدي سويس في الصين إلى أن أبل تعمل مع موردي الشاشة على تطوير شاشات عرض كاملة بحواف أقل، ووفقًا لتقرير صادر عن "MyDrivers"، فإن مذكرة كريدي سويس تؤكد توقعات المحلل "كو".

ويذكر أن شركة أبل ستطلق العام القادم 3 إصدارات جديدة من أيفون، بأحجام مختلفة، وهناك شائعات بأنها ستدعم بصمة الاصبع Touch ID، ومن المحتمل أن تتخلى عن مستشعر الـface ID لتوفير تجربة شاشة الكاملة فعليًا

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والجدير بالذكر أن جميع هواتف ايفون 2020 الثلاثة، ستعتمد على شاشات OLED وأجهزة مودم 5G، واثنين على الأقل من الإصدارات سيكون مزود بنظام كاميرا ثلاثي الأبعاد.