كوالكوم تعمل على تطوير المعالج Snapdragon Wear 429، وسيدعم 64bit

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة كوالكوم بإزاحة الستار رسميًا عن المعالج Snapdragon Wear 3100 المصمم للأجهزة القابلة للإرتداء في شهر سبتمبر من العام 2018، وكان هذا المعالج يستخدم نفس أنوية Cortex-A7 القديمة التي رأيناها في المعالج Snapdragon Wear 2100 القديم.

الآن، أشار تقرير جديد إلى أن شركة كوالكوم تعمل على معالج جديد للأجهزة القابلة للإرتداء يحمل الأسماء الرمزية WTP2700 و WTP429W، ويبدو أن هذا المعالج يستند على المعالج Snapdragon 429 المصمم للهواتف الذكية.

تم تصنيع المعالج Snapdragon 429 بإستخدام تكنولوجيا 12nm FinFET، وهو مزود بأربعة أنوية Cortex-A53 تعمل بتردد 2GHz. يدعم هذا المعالج معمارية 64bit، مما يعني أن الأجهزة الجديدة القابلة للإرتداء ستكون قادرة على تقديم توافق أفضل مع التطبيقات الحديثة.

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يجب أن يحتوي المعالج Snapdragon Wear 429 أو بالأحرى Snapdragon Wear 2700 على مودم يدعم البلوتوث 5.0 و LTE. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج سيدعم كذلك على الأرجح رقاقات الذاكرة التخزينية السريعة EMMC 5.1.

للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن المعالج الجديد، ولكن حان الوقت بالفعل بالنسبة لشركة كوالكوم للقيام بشيء حيال عروض الساعات الذكية التي ظلت طيلة السنوات الماضية تستخدم التكنولوجيات القديمة فقط.