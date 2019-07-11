شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى ميلاده.. تعرف على أهم محطات بحياة "الكسندر بروخروف" مبتكر الليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العالم ملىء بالعلماء والمؤثرين الذى نحتفل بهم ونتذكرهم بسبب إسهاماتهم، واليوم ولد أحد أشهر علماء الفيزياء فى التاريخ، وهو "ألكسندر بروخروف"، الذى ترك عدد كبير من الأبحاث والدراسات المهمة، وإليك معلومات مهمة عن مسيرته العلمية والفكرية.

حياة ألكسندر بروخروف

ولد الكسندر فى مثل هذا اليوم عام 191 وهو عالم فيزياء روسى لكنه ولد فى أمريكا، إذ كان والده مهاجرًا من روسيا إلى أمريكا، لكنه عاد مرة أخرى إلى بلاده فى عام 1923، ودرس الفيزياء ونال شهادته الجامعية من جامعة سانت بطرسبرج، وشارك فى الحرب العالمية الثانية أثناء خدمته فى الجيش الروسى.



إسهاماته العلمية

ساهم بعدد كبير من الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجال الفيزياء، وبسبب أبحاثه هذه توصل لاكتشاف الليزر، وحصل على جائزة نوبل عام 1964شراكةً مع عالم روسى آخر يسمى نيكولاى باسوف وعالم أمريكى يسمى شارلز تاونر.

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وكان ألكسندر عضو فى أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى، وأيضًا الأكاديمية الروسية والألمانية والأمريكية للعلوم، وكان مدير معهد موسكو للفيزياء.



الجوائز التى حصل عليها:

حصل على ألكسندر على العديد من الجوائز بسبب اسهاماته البحثية على رأسها جائزة نوبل، وجائزة لينين ووسام هلمهولتز وقلادة فريدريك آيفس فى عام 2000 ووسام العمل الشجاع وجائزة الدولة السوفيتية، والعديد من الجوائز الوطنية أيضًا، وتوفى ألكسندر فى موسكو عام 2002، عن عمر الـ86 عام.