شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطرح لعبة تنس مصغرة بمحرك بحثها احتفالا ببطولة "ويمبلدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "جوجل" عن لعبة تنس مصغرة بمحرك بحثها احتفالا ببطولة "ويمبلدون"، والتى تستمر حتى 14 يوليو، إذ تظهر اللعبة بالنتائج التى تعرضها عند كتابة كلمة "ويمبلدون" بمحرك البحث، وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".

بعد كتابة كلمة "Wimbledon" فى محرك البحث الخاص بجوجل سيظهر لك لعبة كرة التنس الصغيرة سواء كنت تبحث على جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكى، وسواء كنت على متصفح الويب أو تطبيق جوجل.

Advertisements

تختلف شخصيات اللعبة، وعادة ما تأخذ شكل حيوان أو روبوت أو رائد فضاء، ووفقا لما صرحت به شركة جوجل، بعد انتهاء بطولة "ويمبلدون" ستظل اللعبة تظهر فى النتائج عند البحث عن استفسارات مثل "Wimbledon 2019 scores"، وهذه اللعبة متاحة أيضا عند البحث عن دورات ويمبلدون فى السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن هذه اللعبة ليست الأولى التى تكشف عنها جوجل، إذ قام عملاق البحث أيضا بإخفاء بعض ألعاب الفيديو الكلاسيكية في محرك البحث الخاص به مثل "Atari Breakout" و "Pac-Man"، ويمكنك الوصول إليها بمجرد كتابة اسمائها بمحرك البحث، على الرغم من أنه يجب عليك الانتقال إلى علامة تبويب الصور للعب "Breakout".