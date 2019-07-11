شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت بيقبض 25 مليون دولار.. اعرف مرتبات مديري شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر كل من الاتحاد الأمريكي للعمل ومجلس المنظمات الصناعية، الشهر الماضى قائمة تضم معلومات وإحصائيات جديدة عن رواتب الرؤساء التنفيذين لشركات التكنولوجيا، والمديرين الأعلى أجراً فى العام الأخير المنقضى 2018، حيث أحتل الرئيس التنفيذى لشركة "أوراكل" مارك هيرد القمة بمبلغ وصل لـ108.3 مليون دولار، فيما جاء فى المرتبة الأخيرة الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد" أجاي بانجا بمبلغ بلغ 20.4 مليون دولار. القائمة: القائمة: 1.الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل مارك هيرد: 108.3 مليون دولار.

2.الرئيس التنفيذي لشركة PayPal دانيال شولمان: 38.8 مليون دولار 3.الرئيس التنفيذي لشركة DXC Technology مايك لوري: 32.2 مليون دولار

4.الرئيس التنفيذي لشركة Adobe شانتانو نارايين: 28.4 مليون دولار Advertisements 5. الرئيس التنفيذي المشارك لـ Salesforce ، مارك بينيوف: 28.4 مليون دولار

6. الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا Nadella: 25.8 مليون دولار

7. الرئيس التنفيذي لشركة Accenture السابق Pierre Nanterme: 22.3 مليون دولار

8. الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو تشاك روبنز: 21.3 مليون دولار

9. الرئيس التنفيذي السابق لشركة Intuit براد سميث: 21 مليون دولار 10. الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد أجاي بانجا: 20.4 مليون دولار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت بيقبض 25 مليون دولار.. اعرف مرتبات مديري شركات التكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.