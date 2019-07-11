أفضل و أهم ألعاب الأيفون لشهر يوليو 2019 التي يجب أن تجربها

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أصبح عالم ألعاب الأيفون مليئاً بالكثير من العناوين المميزة للغاية والفريدة من نوعها والتي تقدم تجارب مميزة لا غنى عنها لكثير من المستخدمين لدرجة أن بعض المستخدمين وأغلبهم – إن كنا صادقين – أصبحوا يفضلون تجربة الألعاب على الأيفون بدلاً من أجهزة الكومبيوتر أو المنصات المنزلية .

يتميز الأيفون بشكل عام في عالم الألعاب بسبب التوافقية العالية بين نظام التشغيل ومواصفات الجهاز وعتاده كما أن الألعاب كلها تطور من الصفر لتعمل بشكل معين على مجموعة ثابتة من الأجهزة وهي الأجيال التي تدعمها اللعبة في عالم الأيفون لذا فلن تعاني من إختلافات كثيرة في الأداء بين الأجهزة المختلفة وهذا سبب آخر يجعل ألعاب الأيفون أكثر رواجاً بين المستخدمين .

أهم ألعاب الأيفون لشهر يوليو 2019 :

سنقدم لكم اليوم أفضل و أهم ألعاب الأيفون الموجودة حتى يوليو 2019، هذه القائمة ستضم مجموعة متنوعة من الألعاب من مختلف الفئات وقد تكون صدرت قبل يوليو أو موجودة منذ فترة ولكن وجدنا انه يجب أن نذكرها.

لعبة FORGOTTON ANNE :

تدور هذه اللعبة حول عالم يضم كل الأشياء المنسية والتي تخلى عنها أصحابها، تضعك اللعبة في مكان البطلة ANNE حيث يطلب منها أن تقوم بالحفاظ على النظام ومنع الشغب بالرغم من وجود ثورة شرسة وحاكم أشرس، اللعبة من نوع Plat former وتقدم تجربة فريدة من نوعها واجواء فريدة من نوعها بسبب اللعب بالأضواء والإختلافات الكثيرة للأضواء .

اللعبة لن تعمل على الأجهزة الأقدم من iphone 6s و ipad air 2 ولكنها ستعمل على هذين الجهازين.

رابط التحميل : متجر ايتونز

لعبة Mint

تنتمي هذه اللعبة إلى عالم ألعاب الـ Retro Sytle وتقدم مغامرة فريدة من نوعها ولطيف بها اكثر مما تراه على الشاشة، فكرة اللعبة الأساسية أنها ستعطيك دقيقة واحدة – 60 ثانية – لتؤدي بعض المهام وتجمع أدوات وتتعرف على أصدقائك قبل أن تعيد اللعبة منذ البداية مجدداً، كل ما تقوم به في اللعبة لغرض واحد وهو لتتمكن من كسر اللعنة الموضوعة عليك.

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اللعبة تأتي بسعر 5 دولار ويمكنك تحميلها من هنا .

لعبة ANOTHER EDEN :

تنتمي هذه اللعبة إلى عالم ألعاب الـ JRPGs وهي تشبه بشكل كبير لعبة Final Fantasy والألعاب اليابانية الأخرى، تقدم اللعبة قصة مميزة وموسيقى تصويرية ملحمية ستضيف لك الكثير في رحلتك في هذا العالم .

يمكنك تحميل اللعبة من هنا .

لعبة ASSASSIN’S CREED REBELLION :

هذه لعبة أساسنز كريد صدرت خصيصاً وتم تصميمها بشكل كامل للهواتف المتحركة وبالطبع منها هواتف أيفون، ولكنها تختلف قليلاً في أسلوب اللعب فهذه اللعبة إستراتيجية في المقام الأول وتقدم فرصة لتضع نفسك مكان بطل اللعبة في محاولة لبناء تنظيم الأساسنز ومواجهة فرسان المعبد الأشرار.

هذه لعبة ممتعة سيسمتع بها كل من جرب السلسلة ويحبها أو الأشخاص الذين يحبون الألعاب الإستراتيجية بشكل عام .

رابط تحميل اللعبة من هنا .

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