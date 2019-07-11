الكاميرات الأمامية الأفضل في الهواتف الذكية لعام 2019 حتى الآن

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الكاميرات الأمامية في الهواتف الذكية اصبحت في تطور جيد. و في مستوى عال الآن. بسبب كل ما تبذله الشركات في مجال تطوير الكاميرات. اذا قارنت المستوى الحالي للكاميرات. مع الكاميرات منذ 10 سنين مثلاً ستجد ان الفرق شاسع جداً بين المستويين. يرجع ذلك الى التطوير العالي الذي قامت به الشركات. في هذا الموضوع سنتحدث عن الكاميرات الأمامية الخاصة بالهواتف. و افضلها في هواتف عام 2019 حتى الآن.

افضل الكاميرات الأمامية

Google pixel 3

Galaxy S10

ASUS Zenfone 6

Nokia 7.1

Google Pixel 3a

Google pixel 3

هو يستجق لقب افضل كاميرا في كل حال. Google تضع العتاد مع الـSoftware المناسب دائماً ولا تخطئ فيما تفعل. و هذا ما هو واضح في جهاز pixel 3 بكاميرا امامية افضل ما يكون. حيث انه بكاميرتين بالامام. يمكنك اختيار ان تلتقط صورة بكاميرا عادية بزاوية عادية. او ان تستعمل الزاوية الواسعة من عدسة الـWide angel. لتلتقط صوراً افضل و اعلى في الجودة و الشكل. Google دائماً ما كانت تبهرنا بجودة صور هاتفها. و نحن في انتظار Google pixel 4 الآن. فهل سيكون بكاميرا افضل ؟

مواصفات Google pixel 3

المعالج Qualcomm snapdragon 845 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 5.5 بوصة و بدقة 1080p الذاكرة الداخلية سعة 64GB او 128GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 12.2MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الامامية مزدوجة بدقة 8MP بفتحة f/1.8 بدقة 8MP بفتحة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة Ultra wide البطارية بحجم 2915mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

+Galaxy S10

من الهواتف بكاميرا امامية عالية جداً. الهاتف الرائد من Samsung يستحق الإهتمام بشكل كبير. بكاميرا امامية مزدوجة. و بتصميم جيد نسبياً. هاتف Galaxy S10 من الهواتف القوية جداً. و التي تعطيك صوراً واضحة جداً بجودة جيدة للغاية. لذلك فهو يستحق مكانته في هذه القائمة. على الرغم من ان الكاميرا الثانوية في S10 موجودة لتقدم لك ميزة عزل الخلفية فقط. الا انها ليست مسببة لمعضلة كبيرة. فلازالت كاميرات S10 تحافظ على جودة كبيرة في الصور

مواصفات Galaxy S10+

المعالج Qualcomm snapdragon 845 او Exynos 9820 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.4 بوصة بدقة 1440p الذاكرة الداخلية سعة 128GB او 512GB او 1TB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8GB او 12GB الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 12MP بفتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 بدقة 12MP و فتحة f/2.4 للتقريب البصري X2 بدقة 16MP و فتحة f/2.2 بعدسة واسعة Ultra Wide الكاميرا الامامية مزدوجة بدقة 10MP بفتحة f/1.9 بدقة 8MP بفتحة f/2.2 لإضافة تأثير العزل Depth Sensor Advertisements البطارية بحجم 4100mah تدعم الشحن بقدرة 12Watt

Asus Zenfone 6

من افضل التصاميم و الأفكار لعام 2019 فيما يتعلق بالكاميرات الأمامية. هاتف Zenfone 6 من الهواتف التي تستحق الإقتناء بسبب تصميم الكاميرات به. حيث انه بدون اي كاميرات في الأمام. لكن الكاميرات الخلفية تعمل عمل الأمامية. بإستعمال محرك يحرك الكاميرات من الخلف الى الأمام. و هذا ما يضيف للهاتف مزايا تصوير عالية جداً. كأن تلتقط صورة Panorama بدون ان تحرك الهاتف. فتعمل الكاميرا بإلتقاط الصورة عن طريق الدوران بزوايا الدوران الخاصة بها. كما يمكنك تحريك الكاميرا في اي زاوية تحب لإلتقاط الصور. كاميرات Zenfone 6 هي افضل الكاميرات ابتكاراً بالفعل و تعطيك مميزات جيدة و مختلفة عن باقي الهواتف. فهو بالفعل من افضل الكاميرات فيما يختص في مجال الكاميرات الأمامية

المعالج Qualcomm snapdragon 855 ثماني النواة بدقة تصنيع 7 نانو متر الشاشة بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080p الذاكرة الداخلية تبدأ بسعة 64GB حتى 256GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8GB او 6GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48MP بفتحة f/1.8 بدقة 13MP بفتحة f/2.4 بزاوية واسعة Ultra Wide الكاميرا الامامية نفس الكاميرات الأمامية البطارية بحجم 5000mah تشحن بقدرة 15Watt

Nokia 7.1

من افضل الكاميرات الأمامية بسعر رخيص و غير غال. كاميرات nokia 7.1 هي ما تبحث عنه. لأنها بعدسة امامية بزاوية اعلى من باقي الكاميرات. حيث ان الكاميرات الأمامية لهذا الهاتف بزاوية تصوير 84 درجة التي هي اوسع من سائر الكاميرات في باقي الهواتف. Nokia 7.1 هاتف رخيص. بخامات جيدة. جهاز صلب و قوي. و بكاميرات جيدة. و هو يستحق مكانته في هذه القائمة بشكل كبير.

مواصفات Nokia 7.1

المعالج Qualcomm snapdragon 636 ثماني النواة بدقة تصنيع 14 نانو متر الشاشة بحجم 5.84 بوصة بدقة 1080p الذاكرة الداخلية بسعة 32GB او 64GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 3GB او 4GB الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 12MP بفتحة f/1.8 بدقة 5MP بفتحة f/2.4 بزاوية واسعة Ultra Wide الكاميرا الامامية بدقة 8MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3060mah تشحن بقدرة 18Watt

Google pixel 3a

هل تبحث عن كاميرا امامية خاصة بهاتف رائد بسعر قليل تقريباً؟ لماذا لا تشتري pixel 3a. بكاميرات امامية قوية مثل Pixel 3 و نفس النظام و المعالجة الخاصة به. في pixel 3a ستخسر شئ واحد. و هو العدسة الواسعة الثانية في الأمام. غير ذلك فأنت ستحصل على صور عالية الجودة. جيدة في الإضائات الضعيفة و المتوسطة. ممتازة للغاية في الضوء العال و الجيد. كاميرا 3a من الكاميرات التي تستحق ان تكون في هذه القائمة

مواصفات Pixel 3a