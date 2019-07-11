تكنولوجيا: الآن آداة الكاميرة في تطبيق ترجمة جوجل تدعم ترجمة 60 لغة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم عملاق البحث الآن ميزة الترجمة الآلية عن طريق الكاميرة في تطبيق ترجمة جوجل لعدد 60 لغة، لتتيح المستخدمين إلتقاط صور للنصوص والعبارات المراد ترجمتها.

تعد ميزة ترجمة النصوص بأداة الكاميرة واحدة من الأدوات الفعالة في تطبيق ترجمة جوجل، إلا أن اللغات التي دعمتها جوجل في البداية كانت محدودة حتى الآن.

وقد أعلنت شركة جوجل عن تحديث تطبيق ترجمة جوجل ليدعم عدد جديد من اللغات، حيث يمكن للمستخدم توجيه الكاميرة وإلتقاط صورة للنصوص والعبارات المراد ترجمتها، وهي واحدة من المميزات الفعالة في دعم المستخدمين على الهواتف الذكية في الحصول على ترجمة سريعة أثناء الرحلات.

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ويمكن لميزة الترجمة عبر آداة الكاميرة في تطبيق ترجمة جوجل أن تدعم الترجمة في الوقت الفعلي، كما تدعم هذه الميزة العمل دون الإتصال بالإنترنت، لذا فهي ميزة تدعم المستخدم على الوجه الأمثل في مواقع مختلفة ولغات مختلفة أيضاً.

ولقد وصل عدد اللغات التي يدعمها تطبيق ترجمة جوجل إلى 100 لغة، بينما وصل عدد اللغات التي تدعم الإدخال بآداء الكاميرة إلى 88 لغة الآن من بينها العربية والإنجليزية والصينية واليابانية والإسبانية من بين لغات أخرى.

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