- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مزيد من التسريبات المصورة لهاتف العملاق الكوري المميز Galaxy Note10 بلس، وفي صور حية للهاتف اليوم تم تأكيد قياسات الهاتف، وتوضيح بعض المواصفات.
تستمر التسريبات في الإنتشار على شبكة الإنترنت لتقدم تفاصيل جديدة عن مواصفات سلسلة Note 10 القادمة، وفي تسريبات مصورة اليوم تم عرض صور حية لهاتف Galaxy Note10 بلس.
ولقد أكدت الصور الجديدة على قياسات الهاتف التي تصل إلى 162.5 في 77.6مم، كما أكدت الصور على حجم 6.7 إنش في الشاشة المميزة بتصميم منحني، كما يتوسط الشاشة ثقب الكاميرة الأمامية.
أيضاً تستعرض الصور الأخرى تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، الذي يأتي بكاميرة خلفية رباعية بتصميم رأسي، مع قلم stylus في الجزء السفلي من الهاتف، كما يختفي مدخل السماعات من تصميم الهاتف وهو ما يؤكد على التسريبات التي جاءت حول الهاتف حتى الآن.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور حية لهاتف Galaxy Note10 بلس تؤكد على قياسات الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.