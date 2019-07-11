تكنولوجيا: صور حية لهاتف Galaxy Note10 بلس تؤكد على قياسات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مزيد من التسريبات المصورة لهاتف العملاق الكوري المميز Galaxy Note10 بلس، وفي صور حية للهاتف اليوم تم تأكيد قياسات الهاتف، وتوضيح بعض المواصفات.

تستمر التسريبات في الإنتشار على شبكة الإنترنت لتقدم تفاصيل جديدة عن مواصفات سلسلة Note 10 القادمة، وفي تسريبات مصورة اليوم تم عرض صور حية لهاتف Galaxy Note10 بلس.

ولقد أكدت الصور الجديدة على قياسات الهاتف التي تصل إلى 162.5 في 77.6مم، كما أكدت الصور على حجم 6.7 إنش في الشاشة المميزة بتصميم منحني، كما يتوسط الشاشة ثقب الكاميرة الأمامية.

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أيضاً تستعرض الصور الأخرى تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، الذي يأتي بكاميرة خلفية رباعية بتصميم رأسي، مع قلم stylus في الجزء السفلي من الهاتف، كما يختفي مدخل السماعات من تصميم الهاتف وهو ما يؤكد على التسريبات التي جاءت حول الهاتف حتى الآن.

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