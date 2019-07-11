الهاتف OnePlus 7 يحصل على لون جديد يدعى ” Mirror Blue “

فاطمة أيت طالب - دبي -

بمناسبة يوم OnePlus Prime Day، قامت شركة OnePlus اليوم بإصدار لون جديد للهاتف OnePlus 7 يدعى “Mirror Blue”. هذا اللون سيكون متوفرًا للشراء في متجر أمازون الهند إبتداء من 15 يوليو وسيكون حصريًا لأعضاء Amazon Prime. هذا اللون الجديد يظهر أيضًا على الموقع الرسمي لشركة OnePlus في الهند، لذلك نحن لسنا متأكدين من مدى صرامة هذا التفرد.

على أي حال، هذا هو اللون الثالث فقط الذي يحصل عليه الهاتف OnePlus 7، لينضم بذلك إلى اللونين الأسود والأحمر. الهاتف OnePlus 7 Pro من جهة أخرى متوفر باللون الرمادي والأزرق والذهبي.

النسخة الزرقاء الجديدة من الهاتف OnePlus 7 متاحة الآن للشراء في الهند مقابل ما يعادل 33000 روبية هندية لطراز 6GB/128GB. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كانت شركة OnePlus تخطط لإطلاق هذه النسخة الزرقاء الجديدة من الهاتف OnePlus 7 في بقية أنحاء العالم أم لا.

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وبخصوص اللون الأزرق الجديد الذي حصل عليه الهاتف OnePlus 7، فقد وصفته شركة OnePlus بالقول : ” تم تصميم OnePlus 7 Mirror Blue ليعكس هدوء المحيط الأزرق العميق. ولتحقيق ذلك، كان الهاتف عبارة عن طبقة ثنائية تضفي تأثيرًا سرياليًا مع تدفق الضوء فوقه “.