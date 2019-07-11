رقاقات ومعالجات سامسونج المصنعة بتكنولوجيا 5 نانومتر ستصل للسوق في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالمصادقة على الأدوات اللازمة من شركائها في الوقت المناسب لبدء تطوير عملية التصنيع الجديدة 5nm LPE. لا تزال هذه التكنولوجيا جديدة وتعتمد على الطباعة EUV الخاصة بالشركة، كما تعد الأدوات المصادق عليها ضرورية لصناع الرقاقات والمعالجات لإنشاء رقاقات ذات تصميم موثوق وفعال.

الأدوات تستخدم أنوية Cortex-A53 و Cortex-A57 إستنادًا إلى تقنية 5nm LPE، ولكن هذه الأخيرة تستخدم ترانزستورات FinFET. من المتوقع أن يوفر التصميم الجديد كفاءة منطقية أفضل بنسبة 25 في المئة مقارنة بالتصميم السابق ولكن الأهم من ذلك هو إنخفاض إستهلاك الطاقة بنسبة 20 في المئة أو زيادة الأداء بنسبة 10 في المئة.

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تردد أن عملية التصنيع 5nm LPE الجديدة تستخدم طبقات EUV أكثر من عملية التصنيع 7nm LPP، لذا يجب إستخدامها في مصنع EUV المتواجد في Hwaseong. تقدر تكلفة خط الإنتاج بحوالي 4.61 مليار دولار أمريكي وسيتم الإنتهاء منه بحلول نهاية هذا العام. ستبدأ عملية الإنتاج في العام 2020 ليصل خط الإنتاج هذا لطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول موعد وصول الأجهزة الرائدة للعام المقبل.