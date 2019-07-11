صور تشويقية جديدة للهاتف Honor 9X تلمح إلى الأداء السريع وعمر البطارية المميز

فاطمة أيت طالب - دبي - يواصل نائب رئيس العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، السيد George Zhao عملية التشويق للهاتف Honor 9X المرتقب بحيث نشر اليوم عدة إعلانات جديدة تسلط الضوء على الميزات الرئيسية للهاتف.

تظهر الصورة الأولى وحدة تحكم في الألعاب مما يلمح إلى أن الهاتف Honor 9X سيوفر أداء مميز لعشاق الألعاب المحمولة. لدى Huawei وضع مخصص لتحسين تجربة اللعب في هواتفها الذكية يدعى GPU Turbo 3.0، وهو الوضع الذي سيساعد على تحسين أداء المعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد أثناء تشغيل الألعاب على الهاتف Honor 9X.

توجد صورة أخرى بها علبة الهاتف Honor 9X وبجوارها ساعة، وهو ما يعتبر على الأرجح إشارة إلى عمر البطارية الطويل الأمد للهاتف. ووفقا للشائعات، فسوف يضم الهاتف Honor 9X بطارية بسعة 4000mAh. وبصرف النظر عن ذلك، فهناك صورة أخرى تعرض لنا سيارتين، وهو ما يمكن أن يكون تلميحًا إلى الأداء الرائع والسريع الذي سيوفره الهاتف Honor 9X للمستخدمين.

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أخيرًا، هناك صورة مع مجموعة من أفلام الكاميرا، وهي الصورة التي تلمح إلى الأداء المميز للكاميرا في الهاتف Honor 9X. وبحسب ما ورد، فسوف يضم الهاتف Honor 9X كاميرتين في الخلف بينما سيضم الهاتف Honor 9X Pro ثلاث كاميرات في واجهته الخلفية علمًا أن الكاميرا الأساسية في كلا الهاتفين ستمتاز بدقة 48 ميغابكسل.

عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم العلامة التجارية الفرعية Honor بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري في الصين، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.