وضع Night Mode في كاميرا Galaxy S9 و Galaxy Note 9 يتعطل لبعض المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الأونة الأخيرة بجلب Night Mode إلى تطبيق الكاميرا في سلسلة هواتف Galaxy S9 Series وفي الهاتف Galaxy Note 9. ولكن للآسف، لم تعمل هذه الميزة على نحو سلس. إنتقل بعض المستخدمين إلى المنتديات الأكثر شعبية على شبكة الإنترنت مثل XDA Developers للتعبير عن إحباطهم بسبب تعطل تطبيق الكاميرا وعدم حفظ الصور التي تم إلتقاطها في هذا الوضع. تطبيق الكاميرا يعرض فقط رسالة ” الكاميرا فشلت ” للمستخدمين.

لكي نكون واضحين تمامًا، فلا يبدو أن هذا يؤثر على جميع ملاك Galaxy S9 أو Galaxy Note 9، ولا يتأثر جميع الأشخاص بنفس الطريقة. أبلغ البعض عن فشل تطبيق الكاميرا في إلتقاط الصور بإستخدام الوضع Night Mode لأكثر 90 في المئة من الوقت، بينما يعاني الآخرين من ذلك على نحو أقل.

يبدو أن الإصلاح المؤقت المحتمل هو إختيار إلتقاط الصور بالأبعاد 16:9 بدلاً من الأبعاد الإفتراضية البالغة 3:4، ولكن قد لا ترغب في أن تظهر الصور الخاصة بك بهذه الأبعاد مع العلم بأنك ستفقد بعض الدقة أيضًا في هذه العملية لأن دقة الصور الملتقطة بالأبعاد 16:9 تبلغ 9.1 ميغابكسل، في حين تبلغ دقة الصور الملتقطة بالأبعاد 4:3 نحو 12 ميغابكسل.

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نأمل أن تكون شركة سامسونج الآن على علم بهذه المشكلة وإصدار تحديث من شأنه إصلاح هذا الخلل في المستقبل القريب. في الوقت الراهن، لم يتم إكتشاف السبب الرئيسي الذي يجعل تطبيق الكاميرا في هواتف Galaxy S9 و Galaxy Note 9 dيتصرف بهذا الشكل، ولكن نأمل أن تنجح شركة سامسونج في إكتشاف السبب وإصلاحه.