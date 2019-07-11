6 حيل مخفية في هاتف هواوي HUAWEI P30 Pro

اكتشاف الجواهر النفيسة يتطلب دائماً الغوص في الأعماق، وحين تتعمق في استكشاف الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro ونظام تشغيله EMUI 9.1 تجد كثيرًا من الجواهر الخفية! إنها مزايا لا تظهر على سطح هاتفك، أو أنك تظن أنه غير قادر على فعلها، والواقع أنها أكثر من مجرد مزايا لتحظى ببعض المرح، بل إنها تزيد حياتك سهولة وتجعل تجربة استخدام الهاتف أغنى. إليك بعضاً من تلك الدرر الخفية التي لم تكن تعلم أن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro يكتنزها في أعماقه.

توأم التطبيق يلبي الحاجة لحسابات متعددة

هل تملك عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتجد صعوبة في إدارتها وأنت تضطر إلى تسجيل الخروج من حساب لتسجل الدخول في حساب آخر؟ تغنيك ميزة توأم التطبيق (App Twin) في الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro عن هذه المعاناة، فهي تتيح لك تسجيل الدخول في الوقت ذاته إلى حسابين مختلفين لك في التطبيق ذاته. ويظهر التطبيقان التوأمان على صفحة الشاشة الرئيسة للنظام حينما تستخدم هذه الميزة.

لمسة واحدة تكفي بفضل قارئ بصمة الإصبع في الشاشة

ولّت أيام استخدام زر الهاتف الأساسي لقراءة بصمة الإصبع أو البحث في الجانب الخلفي من هاتفك عن قارئ بصمة الإصبع كي تفتح قفل هاتفك. فهذه العملية أصبحت أسهل بكثير في الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro، إذ يكفيك أن تلمس الشاشة لتحقيق ذلك بفضل تقنية قارئ البصمة المدمجة فيها. فتح قفل هاتفك لم يعد يتطلب أكثر من نقرة خفيفة على شاشته.

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لن تنفد بطارية أحد بوجود ميزة الشحن اللاسلكي العكسي

إن فتحت قائمة إعدادات البطارية على الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro فستجد خيار الشحن Wireless Reverse Charging، وهي ميزة تتيح لك شحن الهواتف والملحقات الأخرى لاسلكياً بالاعتماد على الطاقة المتوفرة في بطاريته، شريطة أن تدعم تلك الهواتف والملحقات معيار الشحن اللاسلكي Qi. وهذه ميزة مفيدة جدًا عندما تحتاج إلى عملية شحن سريع لأحد تلك الأجهزة.

التقاط الشاشة بمفصل الإصبع

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أصبحت محاولة الضغط على عدة أزرار في آن أو النقر على شاشة هاتفك لمجرد التقاط الشاشة أسلوب قديم. ففي الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro لا يتطلب تنفيذ ذلك أكثر من نقرتين بمفصل إصبعك، هذا ليس كل شيء، بل تستطيع رسم الحرف “S” بمفصل إصبعك لتحصل على لقطة شاشة قابلة للتمرير. ويؤدي النقر والسحب بخط مستقيم عبر الشاشة إلى تقسيمها بين عدة تطبيقات ومهام.

نغمات الفيديو للأعزاء على قلبك

يختار كل منا ما يشاء من نغمات رنين الهاتف عندما يتلقى مكالمة، ويخصصها البعض أكثر بتعيين نغمات رنين معينة للأشخاص المميزن لديه، إلا أن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro يسير بك خطوة إلى الأمام من خلال ميزة نغمة الفيديو، فيعرض مقطعا قصيرًا يملأ شاشتك عندما تتلقى مكالمة.

التحول إلى هاتف هواوي بسهولة باستنساخ الهاتف

هل تريد الانتقال من هاتفك القديم إلى الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro الجديد تماما، لكنك قلق من إضاعة بياناتك؟ لا مشكلة، نزّل أولًا التطبيق فون كلون على هاتفك القديم واتصل بهاتفك الجديد HUAWEI P30 Pro عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو نقطة الاتصال المحلية. ثم يكفي أن تحدد البيانات التي تريد نقلها لتشاهد نوعًا من السحر يحدث بسرعة فائقة. لا تتطلب هذه الميزة اتصالاً بالإنترنت أو كبلًا، وتطبيقها مجاني التنزيل أيضاً.