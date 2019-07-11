شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. تحتوى الأرض على ذهب أكثر من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الذهب والبلاتين والمعادن الأخرى المحببة لنا وفيرة في قشرة الأرض أكثر بكثير من القمر، ولكن لماذا؟

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قد يبدو هذا غريبًا نسبة لتاريخ القمر والأرض، خاصة أنه منذ حوالي 4.5 مليار سنة حدث اصطدام بينهما، إلا أنه لم يحدث دمج أيضا فى هذه العناصر ووجودها بنسب متساوية فى القشرة.

ولم يتضح سبب حصول الأرض على حصة أكبر، حيث يقول تشينج زو يين أستاذ علوم الأرض والكواكب بجامعة كاليفورنيا في ديفيز: "هذه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بكيفية فهمنا لتاريخ تراكم القمر."

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واستخدم العلماء من جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا في الصين، عمليات المحاكاة الحاسوبية لنمذجة ملايين الآثار على القمر، والتى تشير إلى أن القمر لم يكن جيدًا في التمسك بالمواد المنقولة بواسطة الصدمات بسبب جاذبيته المختلفة عن الأرض، ووجد الفريق أن نسبة الاحتفاظ في القمر هي أقل بثلاثة أضعاف مما كان يعتقد سابقًا.

كما أن طبيعة القشرة القمرية من المحتمل أن تكون مختلفة فى ذلك الوقت الذى حدث فيه التصادم، ويمكن أن يفسر هذان العاملان الندرة النسبية لهذه العناصر في القشرة القمرية.