شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ايه هى بحيرات الحمم البركانية وأين توجد فى أنحاء العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشكل البرك والبحيرات المؤقتة غالبًا عندما تندلع البراكين، إلا أنها تجف عادة إلى صخور صلبة خلال أيام أو أسابيع، أما البحيرات التى يتم الاحتفاظ بهيئاتها النادرة تكون قادرة على البقاء بسبب الانصهار عند تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة بدرجة كافية من الغازات البركانية، مثل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت والبخار.



بحيرة حمم بركانية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هناك ثماني بحيرات معروفة للحمم البركانية على الأرض، وهى:

1- بحيرة أمبريم في فانواتو

2- بحيرة إرتا إيل في إثيوبيا

3- بحيرة كيلوا في هاواي

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4- بحيرة مسايا في نيكاراغوا



بحيرة حمم بركانية

5- بحيرة جبل أريبوس في أنتاركتيكا

6- بحيرة جبل يسور في فانواتو

7- بحيرة جبل مايكل في القارة القطبية الجنوبية

8- بحيرة جبل نيراجونجو في جمهورية الكونغو الديمقراطية