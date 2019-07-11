شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن قمة السوشيال ميديا بالبيت الأبيض اليوم × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقد قمة خاصة لمواقع التواصل الاجتماعى من أجل مناقشة تأثيراتها وتحيزها، ويأتى هذا القرار بعد العديد من المشاحنات بين الرئيس الأمريكى وتويتر وفيس بوك، بعد أن اتهمهم بمعاداته هو وأنصاره، وفيما يلى نبرز 8 معلومات هن القمة المجهولة، وفقا لشبكة CNN الأمريكية:

-تعد أول قمة لمواقع التواصل الاجتماعى يعقدها البيت الأبيض، للتحدث بشأن مواقع التواصل الاجتماعى وأفعالها.

-رفض رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب دعوة كل من شركتى فيس بوك وتويتر، أو أى من ممثلى شركات مواقع التواصل الاجتماعى.

-دعا البيت الأبيض عدد من الشخصيات اليمينية المتطرفة ومجموعاتها الشهيرة على الانترنت لحضور القمة دون وجود لعمالقة التكنولوجيا.

-من المقرر أن يدور النقاش حول تحيز وسائل الإعلام الاجتماعية ضد المحافظين، بعد أكثر من سلوك معادى لليمنيين من قبل فيس بوك وتويتر.

-تمت دعوة قادة من مؤسسات الفكر المحافظ التقليدية، مثل مؤسسة التراث ومؤسسة كليرمونت.

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-رفض البيت الأبيض الإفصاح عن أي معلومات حول الحدث، بما في ذلك التنسيق عام لكيفية إجراء ذلك أو ما هو متوقع من الحضور.

-ألغى البيت الأبيض دعوة بن جاريسون رسام الكاريكاتير، بعد رسم كاريكاتير أشار على نطاق واسع بأنه معاد للسامية.

-سيتم عقد القمة مع صانعي الميم ومؤسسي الشبكات الاجتماعية البديلة والناشطين المحافظين بدلاً من شركات التواصل الاجتماعى.