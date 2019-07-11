شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تغرم طالبة جامعية 3800 دولار.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CBS عن تغريم أمازون لطالبة جامعية مبلغ 3800 دولار مؤخرا، بعد أن تأخرت 4 أيام فى إعادة كتاب استأجرته من الشركة.

وأشتكت "أميليا سانفيليبو" الطالبة فى جامعة "ديلاوير من فرض هذه الغرامة الباهظة عليها، بسبب كتاب "الأنثروبولوجيا الثقافية: مجموعة أدوات لعصر عالمي"، والذى استأجرته خلال الفصل الدراسى الماضى.

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ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، نسيت سانفيليبو إرسال الكتاب مرة أخرى إلى أمازون بحلول تاريخ استحقاقه، وسرعان ما أخبرتها الشركة بضرورة دفع رسوما على الكتاب، بسبب التأخير.

وقد استأجرت الطالبة الكتاب من أمازون مقابل 62.70 دولار، ودفعت غرامة قيمتها 3800 دولار، اى أكثر من 60 ضعف السعر الأصلى الذى دفعته عند حصولها على الكتاب.

وكانت هذه الغرامة كبيرة للغاية، فوفقا لسياسة أمازون يتحمل العميل سعر عدد أيام الاستئجار الإضافية، عند الفشل فى إعادة الكتاب بالوقت المحدد، بالإضافة إلى سعر الكتاب نفسه، وهو ما حاولت الطالبة الاستفسار منه من شركة أمازون، وبالفعل قامت الشركة بتعديل الغرامة التى فرضتها على الطالبة.