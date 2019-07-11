شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات على انستجرام من شاطئ روسى لخطورة السباحة به.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه الفيروزية الشفافة مع السماء الزرقاء على طول الشاطئ هى التى تجعل من صورك على انستجرام سحر وعالم جميل يتمنى الجميع العيش فيه معك، إلا أنه مؤخرا تم التحذير من شاطئ بالقرب من مدينة "نوفوسيبيرسك" الروسية، نظرا لخطورته على صحة المصيفين.

وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، تم تحذير مستخدمى انستجرام من السباحة فى شاطئ "نوفوسيبيرسك" الروسى، والذى كان يطلق عليها اسم "نوفوسيبيرسك جزر المالديف" بسبب لون المياه الزرقاء الصافية، ولكن اكتشف العلماء أن هذا اللون بسبب أكاسيد معدنية ملقاة فيها من مصنع فحم قريب، وفقا لما نشر على CNN.

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وجاء التحذير من شركة "سيبيريا" التى تدير مصنع الفحم القريب من الشاطئ على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، ولكن التحذير لم يصنف المياه على أنها سامة، بل أنها غير مناسبة للسباحة، حيث تسبب حساسية بمجرد ملامسة الجلد.





ونقلا عن صحيفة "موسكو تايمز": "إن الموقع أصبح موقعا شهيرا على وسائل التواصل الاجتماعى، بحيث يمتلك الشاطئ صفحة على انستجرام مليئة بصور لأشخاص يسبحون فى البحر هناك، إلا أن التحاليل الكيميائية الأخيرة للمياه فهى غير سامة، ولكنها تسبب التهابات مختلفة للجلد بمجرد تلامسهم معا.