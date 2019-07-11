الكشف عن مواصفات Realme 3i و موعد صدوره والتصميم

ظهرت مواصفات Realme 3i بشكل تشويقي في بداية هذا الإسبوع، حيث من المتوقع أن يصدر الهاتف بحلول 15 يوليو الحالي أي بعد 4 أيام تقريباً في الهند بالاضافة إلى Realme X.

اليوم نحصل على التفاصيل الخاصة بمواصفات Realme 3i وتصميمه وتفاصيل الإطلاق أيضاً، وكما يمكنك أن تتوقع فمن ناحية التصميم فإن هاتف Realme 3i يبدو مشابهاً لشقيقه Realme 3 الذي صدر وتمكن من تحقيق نجاح كبير والحصول على شعبية كبيرة بين المستخدمين.

الهاتف سياتي في لونين وهما الأحمر والأزرق في البداية، النسخة الحمراء تحديداً تبدو مشابهة لنسخة تم تسريبها سابقاً من Realme 3 تحت إسم Realme 3 Diamond Red وقد تكون هذه النسخة هي الإسم الكودي لـ Realme 3i قبل أن يتم الاستقرار على الإسم النهائي .

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اما من ناحية المواصفات فإن Realme 3i سيأتي بكاميرا ثنائية في الخلف دون الكشف عن أي تفاصيل عن مواصفات الكاميرات والعدسات الموجودة ولكن الذي نعرفه هو أن الهاتف سيصدر ببطارية 4230 مللي امبير ومعالج Helios P60 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجابايت في أحد نسخه.

بالطبع المزيد من المعلومات ستظهر عن الهاتف في الأيام القادمة حيث من المتوقع أن تتسرب كافة المواصفات الخاصة بالهاتف قبل موعد صدوره كما إعتدنا من Realme وإن لم تتسرب فالهاتف نفسه سيصدر يوم الإثنين القادم.