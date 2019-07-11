هاتف Galaxy Note 10 5G سيصدر بمساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت

هاتف Galaxy Note 10 5G سيصدر بمساحة تخزينية عملاقة تعتبر الأكبر حالياً، فبحسب آخر الإشاعات فإن الهاتف سيصدر ب 3 نسخ بمساحات مختلفة وهي 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرا بايت لينافس في ذلك الأجهزة المنزلية والحاسب الشخصي.

مساحة ذواكر الوصول العشوائي بالطبع ستكون مربوطة بمساحة التخزين، فمع أكبر نسخة من الهاتف وهي 1 تيرابايت ستحصل على 12 جيجابايت لمساحة الرام، مساحة التخزين هذه تفوق ضعف مساحة التخزين الموجودة في هاتف Galaxy S10+ 5G والتي تصل في أقصى حالاتها إلى 512 جيجابايت مع 8 جيجابايت من ذواكر الوصول العشوائي.

بالطبع هذه الأرقام الكبيرة في مساحات التخزين لتعوض عن وجود بطاقة تخزين أو SD Card في الهواتف وإن كنت شخصياً أرى أن مثل هذه المساحة لا حاجة لنا بها ولا يوجد شخص يمكن أن يملأ 1 تيرابايت من الصور والأفلام والموسيقى !

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اللطيف في هذا الأمر ان النسخ العادية من الهاتف سواءً كانت النوت 10 الإعتيادي او الـ +note 10 سيحصلون على نفس المساحات ولكن الـ note 10 الإعتيادي سيبدا من حجم 128 جيجابايت بدلاً من 256 جيجابايت.

تقول التقارير أيضاً أن بعض نسخ الهاتف ستأتي مغلفة بطبقة حماية من السيراميك وإن لم يكن واضحاً حتى الآن إن كانت هذه النسخ هي نسخ الـ note 10plus أو النسخ العادية من الهاتف أو نسخ خاصة.

من المتوقع ايضاً أن يحطم هاتف galaxy Note 10 5G أسلوب سامسونج فالتسعير وهذا يعني أننا سنراه بسعر مبالغ فيه للغاية .