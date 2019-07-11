تسريب مواصفات Galaxy A50s الجديد من سامسونج عبر إختبارات الأداء

ظهرت مواصفات Galaxy A50s الجديد من سامسونج والذي كانت تدور الكثير من الإشاعات عنه في الفترة الماضية، هذه المواصفات ظهرت من خلال برامج إختبار الأداء الخاصة بالهاتف وهي Antutu Benchmark بعد تسريب نتائج geekbench.

من المفترض أن يأتي هاتف Galaxy A50s كخليفة للهاتف الناجح للغاية والذي تمكن من إعادة سامسونج إلى وضعها السابق في الأهمية في سوق الهواتف المتحركة وهو هاتف Galaxy A50 الذي صدر منذ فترة قريبة ليجتاح سوق الهواتف المتحركة المتوسطة.

بحسب النتائج التي تسربت من برنامج geekbench فإن مواصفات Galaxy A50s الأساسية هي كالتالي :

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معالج Exynos 9610

نظام تشغيل Android Pie

ذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت

مساحة التخزين ستكون 64 جيجابايت

شاشة بدقة 2340×1080

جاء تسريب برنامج Antutu ليؤكد هذه المواصفات بنسبة كبيرة بدون أي إختلافات وهذا يعني على الأغلب أنها ستكون المواصفات الحقيقية للهاتف الخليفة ولكن هنا حصل الهاتف على نتيجة 151136 نقطة في الإختبار مقارنةً ب142548

باقي مواصفات الهاتف لاتزال مجهولة ولكن من المنطقي أن تتوقع انها لن تختلف كثيراً عن شقيقه Galaxy A50 وعلى الأغلب سيكون الإختلاف الرئيسي هو في المعالج والمساحة الداخلية فقط.