تكنولوجيا: ابل في طريقها للإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة الآيباد خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت MySmartPrice ملفات جديدة في لجنة Eurasia تؤكد على خطط ابل لإطلاق إصدارات جديدة من أجهزة الآيباد لاحقاً هذا العام.

جاء قي ملفات لجنة Eurasia تفاصيل جديدة عن 5 من أجهزة الآيباد المقرر الإعلان عنها قريباً، حيث يضم أحد الملفات 3 من أجهزة الآيباد، بينما يضم الملف الأخر اثنان من إصدارات الآيباد المرتقبة.

كما تكشف التسريبات التي رصدت عن نماذج الآيباد الجديدة، أن ابل تقدم هذه الإصدارات بنظام تشغيل iPadOS، أيضاً تشير التوقعات إلى أن أحد إصدارات الآيباد الجديدة تأتي بحجم 10.2 إنش، على أن يبدأ الإنتاج الضخم لهذا الإصدار قريباً.

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أيضاً من المتوقع أن تقدم ابل تحديث جديد لجهاز iPad Pro مع ترقية جديدة للمعالج مع بعض التحسينات، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن التحديثات والإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.

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