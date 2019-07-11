تحديث جديد للهاتف Nokia 9 PureView يجلب معه وضع Bokeh Mode، وتحسينات إضافية لواجهة المستخدم

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ الهاتف Nokia 9 PureView بتلقي تحديث جديد يحمل البنية رقم V4.27C، ويبلغ حجمه 280 ميجابايت. ووفقا للتقارير، فهذا التحديث متوفر حاليًا لملاك الهاتف الرائد الحالي لشركة HMD Global Oy في كل من فنلندا وروسيا، ولكن نحن نتوقع وصوله إلى المزيد من البلدان في المستقبل القريب.

هذا التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، فضلا عن مجموعة من التحسينات لواجهة المستخدم، ولأداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف Nokia 9 PureView. وعلى الرغم من أن سجل التغييرات لا يذكر ذلك، فقد أوضح المستخدمون بأن هذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك وضع Bokeh Live إلى الكاميرا والذي يتيح لهم ضبط التركيز قبل وبعد إلتقاط الصورة.

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بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا التحديث كذلك على جعل مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة ومعالجة الصور أسرع على الهاتف Nokia 9 PureView. كما سبق وأشرنا، فهذا التحديث متوفر حاليًا في فنلندا وروسيا، ولكن إذا كنت تعيش في بلد آخر وتلقيت هذا التحديث بالفعل، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.