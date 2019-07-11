Amazon Fire TV يحصل على تطبيق اليوتيوب الرسمي، وتطبيق Prime Video يحصل على دعم Chromecast

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا من قبل، فقد قامت كل من جوجل وأمازون بجلب بعض الميزات المطلوبة إلى الأنظمة الخاصة بكل منهما.

في البداية، قامت شركة جوجل بإعادة إطلاق تطبيق اليوتيوب الرسمي على أجهزة Amazon Fire TV. سيُصبح التطبيق متاحًا تلقائيًا لجميع أجهزة Amazon Fire TV المتوافقة وبمجرد تثبيته سيوفر الدعم الكامل لجميع محتوى وميزات اليوتيوب. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى محتوى 4K بمعدل 60 إطار في الثانية مع HDR.

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وفي الوقت نفسه، قامت شركة أمازون بتفعيل دعم البث في تطبيق Amazon Prime Video على الأندرويد و iOS. سيسمح هذا للمستخدمين ببث الفيديو من تطبيق Amazon Prime Video إلى أي جهاز Chromecast أو Android TV أو أي جهاز مدمج فيه Chromecast.

على الرغم من أن تطبيق Amazon Prime Video لم يحظ بالدعم مطلقًا، إلا أن جوجل إعتادت أن يكون لديها تطبيق يوتيوب رسمي على منصة Amazon Fire TV. ومع ذلك، مع تصاعد التوترات بين الشركتين، قررت شركة جوجل سحب التطبيق.

بعد ذلك، قبل بضعة أشهر، أعلنت الشركتان بشكل مشترك أنهما ستعيدان تطبيق اليوتيوب إلى منصة Amazon Fire TV، بالإضافة إلى إضافة الدعم لـ Chromecast المطلوب منذ فترة طويلة إلى Amazon Prime Video. الآن، أصبحت كلتا الميزتين متوفرتين الآن، مما يعني أن أجهزة Amazon Fire TV و Chromecast ستبدو كاملة الآن، بصرف النظر عن الجهاز الذي تختاره. وبالتأكيد، هذا لا يفيد الشركتين فحسب، بل الأهم من ذلك، نحن أيضًا كمستهلكين.