تقرير جديد يقترح طراز متدني جديد من iPad هذا العام مع تصميم جديد وشاشة بحجم 10.2 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد وردنا اليوم من تايوان نقلا عن مصادر في سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل، فيبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق نسخة متدنية جديدة من جهاز iPad مع تصميم جديد وشاشة أكبر بحجم 10.2 إنش. ويقال بأن هذا الإصدار المتدني الجديد من iPad سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم في وقت لاحق من هذا الشهر، وهذا ما يعني بأنه سيصل على الأرجح إلى السوق في وقت ما خلال خريف هذا العام.

تم إطلاق iPad 9.7 الحالي من قبل شركة آبل في العام 2018 مع دعم القلم الإلكتروني Apple Pencil مقابل 329 دولار أمريكي. لقد كان هذا الجهاز يمثل ترقية طفيفة من جهاز iPad الذي تم إصداره في العام 2017، وبالتالي فنحن سوف نتفهم الأمر إذا قررت شركة آبل إجراء ترقية جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

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في أخبار أخرى، تزعم تقارير من موقع DigiTimes أن تقنية 3D Touch لن تكون موجودة في طرازات iPhone الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام نظرًا إلى أن شركة آبل ترغب في التخلص من تقنية الشاشة الحساسة للضغط وإستبدالها بتقنية Haptic Touch الموجودة في iPhone XR.