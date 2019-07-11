صفقة اليوم .. الحزمة الكاملة لاحتراف التصوير الفوتوغرافي في 45 ساعة فقط!

الحزمة الكاملة لاحتراف التصوير The Learn to Become an Expert Photographer Bundle

عدد الدورات: 9

عدد الدروس: 764

المدة: 45 ساعة

التوفر: أونلاين

السعر الأصلي قبل الخصم: 818 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر التصوير الفوتوغرافي من المجالات الإبداعية التي تتطلب الكثير من الممارسة، والعمل لتطوير مهاراتك، ويساعد في ذلك التطور الكبير الذي وصلت إليه تقنيات ومعدات التصوير في الفترة الأخيرة.

إذا كنت تريد أن تتعلم التصوير الفوتوغرافي لتبدأ رحلتك المهنية كمصور محترف، أو تمارس التصوير كهواية يمكنك الربح منها، فإن هذه الحزمة التدريبية لاحتراف التصوير الفوتوغرافي ستساعدك على تحقيق ذلك من خلال الوصول إلى 45 ساعة من المحتوى، في 9 دورات تدريبية لمختلف أنواع التصوير مع 764 درسًا تغطي جميع المهارات لالتقاط وتحرير الصور باحترافية.

عادة تبلغ تكلفة هذه الحزمة التعليمية 818 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على البدء في مجال التصوير أو تطوير مهاراتك الحالية من خلال فهم إعدادات الكاميرا الأساسية مثل: سرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، وISO، وغيرها، ثم تحديد المعدات الإضافية التي تحتاجها لالتقاط صور رائعة، مرورًا بفهم كيفية عمل الأنواع المختلفة من الكاميرات مثل كاميرات DSLRs، وكاميرات الهواتف الذكية، وغير ذلك الكثير.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أضف إلى ذلك استكشاف أنماط التصوير الفوتوغرافي المختلفة مثل: تصوير المناسبات، والتصوير الليلي، والتصوير الخارجي لالتقاط صور احترافية للمناظر الطبيعية، وتصوير المنتجات، والأطعمة، كما ستتعرف على طرق استخدام الإضاءة الطبيعية لتحسين صورك.

تقدم لك هذه الحزمة دورة تدريبية في تحرير الصور عبر Adobe Lightroom، حيث إن عملية تحرير الصور لا تقل أهمية عن التقاطها باحترافية عالية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تضمها الحزمة:

Long Exposure Photography.

Wedding Photography.

Night Photography.

Landscape Photography.

Adobe Lightroom Classic CC Course.

Adobe Lightroom CC Course.

Photography Masterclass: Your Complete Guide to Photography.

Photography Master Class.

Food Photography.

الحصول على الصفقة: من هنا.