Vivo تتوسع رسميًا إلى الإمارات العربية المتحدة، وستحصل على الهاتف Vivo Y17 هذا الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo في الأونة الأخيرة بتوسيع قائمة الأسواق التي تقوم فيها بأعمالها، وهذا الأسبوع قررت الشركة الصينية الدخول إلى سوق جديد من خلال جلب منتجاتها إليه بشكل رسمي. هذا البلد هو الإمارات العربية المتحدة. بدأت شركة Vivo فعلاً ببيع الهاتف Vivo Y15 في الإمارات العربية المتحدة، وهذا الأسبوع، ستقوم الشركة الصينية بجلب هاتف آخر إلى البلاد، وهو Vivo Y17، على الرغم من أننا لا نزال نجهل سعر وموعد إطلاق الهاتف Vivo Y17 بالضبط في الإمارات العربية المتحدة.

للتذكير، يضم الهاتف Vivo Y17 ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الأولى الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية الأساسية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2 كذلك. وبغض النظر عن الكاميرات الثلاثة في الخلف، فالهاتف Vivo Y17 يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo Y17 يأتي كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35 بتردد 2.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بسرعة 18W.