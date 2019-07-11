سامسونج تنشر مجموعة من الصور الملتقطة بإستخدام +Galaxy S10 مع تفعيل وضع Night Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل التحديث الأخير، حصلت سلسلة هواتف Galaxy S10 Series من شركة سامسونج على وضع Night Mode مع العلم بأنه لم يكن هناك خيارًا يدويًا في السابق، بل كان هناك خيارًا تلقائيًا فقط. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة سامسونج الآن إختبار هذا الوضع من خلال الذهاب في نزهة ليلية حول العاصمة الكورية الجنوبية، سيول.

تم إلتقاط الصور أدناه عن طريق الهاتف +Galaxy S10، وبإستخدام كاميرته الرئيسية والكاميرا الواسعة الزاوية، وهي تقارن بين الوضع العادي والوضع الليلي :