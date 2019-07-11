تقرير جديد يكشف عن تفاصيل مهمة حول هواتف iPhone القادمة في العامين 2020 و 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo يقول فيه بأن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستحتوي على كاميرات TrueDepth أصغر، مما ينتج عن ذلك تزويد هواتف iPhone الجديدة تلك بقطع أصغر بكثير. وأوضح المحلل الصيني المذكور آنفًا أن هواتف آبل القادمة في العام المقبل ستحصل على مستشعرات أصغر للكاميرا مما سيسمح لشركة آبل بتقليص الحجم الكلي للقطع.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo كذلك أن يتم إعادة تصميم الهيكل ليكون مختلفًا تمامًا عن ذلك المستخدم في تشكيلة iPhone X و iPhone XS Series، ولكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل. أما بالنسبة للكاميرات الخلفية، فمن المتوقع أن تتميز الكاميرات الخلفية لهواتف iPhone القادمة في العام المقبل بنظام العدسات السبعة 7P.

إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك، فقد قال المحلل Ming-Chi Kuo بأنه من المتوقع أن تظهر أولى هواتف iPhone الخالية من القطع في خريف العام 2021. وبفضل التطورات الأخيرة التي شهدتها مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشات والكاميرات، فسوف تعمل شركة آبل في النهاية على الإنتقال الكامل إلى هذه الحلول الجديدة بعد ثلاث سنوات من الإعتماد الكلي على الحلول الخاصة فقط.

يتماشى ذلك مع التقارير الحديثة التي تفيد بأن شركة آبل تخطط لإعادة إحياء مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في نسخة خاصة من iPhone سيتم إطلاقها بشكل حصري في الصين. إذا كان هذا صحيحًا، فسوف يتم تسعير هذا الهاتف بسعر أقل مما يجعله أكثر قدرة على منافسة البدائل المحلية التي تعمل بنظام الأندرويد والتي تكلف نحو 730 دولار أمريكي علمًا أن هذا هو السعر الذي يفضل معظم الصينيين إنفاقه على هاتف ذكي جديد.