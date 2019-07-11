الهاتف Galaxy Note10 5G سيصل مع 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية، و12GB من الرام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو النسخة الأساسية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Galaxy Note 10 ستأتي مع 256GB من الذاكرة الداخلية، ولكن يبدو أن المشترين المحتملين سيحصلون على خيار الحصول على هذا الهاتف مع 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

سيتم ربط حجم الذاكرة العشوائية بحجم الذاكرة الداخلية، فالنسخة الأرقى من الهاتف Galaxy Note 10 5G ستحصل على 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية و12GB من الذاكرة العشوائية، وهذه هي نفس الحالة التي يعيشها الهاتف +Galaxy S10 حاليًا. الهاتف Galaxy S10 5G يأتي فقط مع 8GB من الذاكرة العشوائية ومع 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية، ولكن خذ بعين الإعتبار أنه يفتقر إلى منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD. ومن غير الواضح ما إذا كنا سنرى نفس الأمر يحدث مع نسخة 5G من Galaxy Note 10.

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وبالنسبة لطرازات LTE من هواتف سامسونج الرائدة القادمة، فقد تردد أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيحصل على نفس الخيارات بحيث ستضم النسخة الأساسية 256GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستضم النسخة الراقية 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية. أما بالنسبة للنسخة الأساسية من الهاتف Galaxy Note 10، فهي ستأتي مع 128GB فقط من الذاكرة الداخلية.

ستستخدم بعض طرازات Galaxy Note 10 السيراميك، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا السيراميك سيكون حصريًا لنسخة 5G أو متاحًا لنسخ LTE أيضًا. وعندما يتعلق الأمر بسلسلة هواتف Galaxy S10 Series، فالهاتف +Galaxy S10 هو الوحيد الذي يوفر للمستخدمين خيار الحصول عليه مع واجهة خلفية مصنوعة من السيراميك.

وكما يمكنك أن تتوقع، فنحن نعتقد بأن نسخة 1 تيرابايت من الهاتف Galaxy Note 10 5G ستحطم على الأرجح الرقم القياسي لشركة سامسونج عندما يتعلق الأمر بأسعار هواتفها الذكية الراقية.