شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول حقيبة مخصصة للسفر إلى الفضاء سعرها 40 ألف جنيه إسترلينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حين أن فكرة السفر إلى القمر قد تكون مجرد خيال علمى، إلا أن العديد من الشركات بما فى ذلك SpaceX وVirgin Galactic تتسابق لجعلها حقيقة واقعة، وللتحضير لهذه العطلات المستقبلية، كشفت شركة تحمل اسم Horizn Studios عن أول حقيبة فى العالم للسفر عبر الفضاء.



تصميم الحقيبة

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، صممت حقيبة السفر، التى تحمل اسم Horizn ONE بواسطة أليسا كارسون، البالغة من العمر 18 عامًا، على أمل أن تكون واحدة من رواد الفضاء على متن أول بعثة مأهولة تابعة لناسا إلى المريخ فى عام 2033، تم تصميم الحقيبة من ألياف الكربون المحسنة من الجرافين، مما يجعلها قوية بينما تكون خفيفة للغاية.

وأوضحت Horizn Studios أن وزن الحقيبة لا يزيد عن 900 جرام، كما أن قاعدة الحقيبة كهرومغناطيسية، ما يسمح لها بالثبات على الأرض أو الجدران، حتى فى بيئات الجاذبية الصفرية.

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وفى الوقت نفسه تم تصميم الحقيبة مع مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، بما فى ذلك المكثفات الفائقة الجرافين وحقل الشحن الاستقرائى للشحن اللاسلكى، وشاشة ذكية مدمجة، والتعرف على بصمات الأصابع.



تصميم الحقيبة

وقالت كارسون "كان من الرائع العمل مع الفريق فى استوديوهات هوريزن، إذ سألنا أنفسنا ما الذى يحتاجه مسافر الفضاء فيما يتعلق بالأمتعة، وما الذى يجب أن تفعله تلك الأمتعة، فجيلى هو أقرب من أى وقت مضى للسفر إلى الفضاء، وكنت أحلم بأن أصبح رائدة فضاء منذ أن كان عمرى ثلاث سنوات".

وأضافت كارسون: "أحببت العمل على تصميم شىء من شأنه أن يلهم الجيل القادم من المسافرين ولا أستطيع الانتظار لأخذ الحقيبة معى إلى المريخ".

وقال ستيفان هولوى مؤسس Horizn Studios "كعلامة تجارية ذكية للسفر، فإن مهمتنا هى تمكين العقول من المضى قدمًا، لذلك فهذا المشروع قريب من قلوبنا، نحن متحمسون لتكريم هذه الذكرى التاريخية مع أليسا، التى تمثل بلا خوف السفر إلى الفضاء للجيل القادم.