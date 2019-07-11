شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمرة الثانية.. مركبة الفضاء اليابانية تهبط بنجاح على سطح الكويكب ريوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت وكالة الفضاء اليابانية JAXA التاريخ شهر فبراير الماضى بعد هبوط مركبة الفضاء Hayabusa-2 بنجاح على كويكب بعيد، لتحقق إنجازا جديدا بهبوط مركبتها اليوم على سطح الكويكب للمرة الثانية لجمع العينات الثمينة.



الكويكب

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يبعد الكويكب، الذى يطلق عليه ريوجو، نحو 180 مليون ميل عن الأرض، ويمكنه أن يحمل أدلة على كيفية تطور النظام الشمسى.

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ريوجو

وعندما هبطت Hayabusa-2 لأول مرة على ريوجو فى فبراير، انفجرت حفرة بالكويكب، لذا عادت المركبة الفضائية مرة أخرى لجمع عينات من الأنقاض.



كويكب ريوجو

وبعد الهبوط مباشرة التقطت المركبة الفضائية بعض الصور المدهشة للكويكب، ونشرتJAXA الصور على تويتر، قائلة: "لقد التقطت هذه الصور مباشرة بعد هبوط اليوم "11 يوليو"، إذ التقطت الصورة الأولى فى الساعة 10:06:32 بتوقيت جرينتش، حيث يمكنك أن ترى الحصى يطير لأعلى، والتقطت الصورة الثانية فى الساعة 10:08:53، حيث كانت المنطقة المظلمة بالقرب من المركز، كما التقطت صوراً قبل أربع ثوانٍ من الهبوط وبعده ، مما يظهر عددًا كبيرًا من الصخور أثناء تأثير المركبة الفضائية".



الكويكب لحظة الهبوط

وستعيد Hayabusa-2 العينات إلى الأرض فى عام 2020، وتأمل JAXA أن يلقى تحليل العينات الضوء على الظروف والكيمياء فى الأيام الأولى لنظامنا الشمسى منذ نحو 4.5 مليار سنة.