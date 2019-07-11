شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة جديدة لتعديل الصور والفيديوهات مباشرة من التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق واتس آب إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم Quick Edit Media Shortcut تسمح للمستخدمين بتعديل ملفات الوسائط المتعددة المرسلة والمستلمة بسرعة.

وحسب موقع Gadgets 360 الهندى، كشفت التقارير أن الميزة الجديدة مازالت فى مرحلة الإعداد والاختبار على نظامى التشغيل اندرويد وiOS، لكن لم يتم الكشف عن موعد طرحها للمستخدمين.

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ميزة واتس آب

ونشر موقع WABetaInfo المختص فى تتبع الإصدار التجريبى لواتس آب، لقطة شاشة تم رصدها للميزة الجديدة توضح أن اختصار Quick Edit Media سيوفر تعديلا لملفات الوسائط التى تم إرسالها أو استلامها فى محادثات واتس آب الفردية أو الجماعية، ولكن لن يأتى بأى تحديثات جديدة خلال إجراء أى تعديلات الصور.

وتظهر لقطة الشاشة وجود زر يحمل اسم "تعديل" أو "Edit" بجانب خيارات المشاركة والأزرار الأخرى الموجودة فى قائمة التعديلات بأندرويد وiOS، بمجرد الضغط على ملف الوسائط المتعددة الذى تم إرساله أو استقباله.

وسيوفر التحديث الجديد خيارا لتعديل الصور بطريقة سريعة لمحتوى الوسائط المتعددة، حيث إنه من خلال هذه العملية، سيقلل واتس آب الخطوات الموجودة حاليًا لتحرير ملفات الوسائط المرسلة أو المستقبلة فى المجموعات أو المحادثات الفريدة.