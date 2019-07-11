شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف ميزة جديدة لكارهى كلمات المرور.. تفتكر إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إجراء تعديل جديد فى إعدادات Windows 10 Insider Preview، والتى تتيح للمستخدمين إمكانية تعطيل كلمات المرور تماماً لتسجيل الدخول إلى الحسابات.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، يتوفر التحديث الحالى لبرنامج Fast ring Insiders لجزء صغير من المستخدمين، لذلك قد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أكثر لرؤيته بشكل أكبر.

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ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة حال توفر الإصدار التجريبى، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم إلى خيار "الحساب" ومن ثم "خيارات تسجيل الدخول"، وسيظهر الخيار المرتبط بالتحديث الجديد وهو "جعل جهازك بلا كلمة مرور".

وسيؤدى اختيار تلك الميزة إلى تعطيل جميع كلمات المرور المتعلقة بحسابات مايكروسوفت على النظام لتسجيل الدخول، حيث سيصبح بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول فقط عبر Window helloأو الكشف عن بصمات الأصابع أو رمز PIN أو مفتاح الأمان الفعلى لإلغاء التأمين، ما يجعل كل تلك الأشياء أكثر أمانا من كلمات المرور.

وأضافت مايكروسوفت فى آخر تحديث لنظام Windows 10 Fast ring الكثير من المزايا الأخرى مثل إضافة حدث أو التذكير من خلال الانتقال ببساطة إلى نشرة التقويم المجودة فى شريط.