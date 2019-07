شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستعد للكشف عن لعبة "Lord of the Rings" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "بيزنس انسايدر" البريطانى عن إعلان أمازون عن إطلاق لعبة "The Lord of the Rings" لأجهزة الكمبيوتر، بفضل شراكة جديدة بين Amazon Game Studios وMiddle-earth Enterprises وLeyou Technologies.

وستكون لعبة "Lord of the Rings" متعددة اللاعبين، مثل لعبة "world of warcraft" التى تنتجها "بليزارد انترتينمنت" منذ 1994، وسيستكشف اللاعبون خلال لعبة "Lord of the Rings" عالم الخيال، مع كل من العفاريت، الجان، الأقزام والسحر، ولم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار حتى الآن.

كما تعمل أمازون ستوديوز على إنتاج مسلسل تليفزيونى جديد يستند إلى The Lord of the Rings مخصص لخدمتها برايم، وعلى الرغم من شراكة كلاهما في Middle-earth ، إلا أن اللعبة والعرض لن يكونا مرتبطين.

ستعمل Amazon Game Studios و Leyou على تطوير اللعبة القادمة لأجهزة الكمبيوتر، وستقوم Amazon Game Studios بتسويق وطرحها عالميا بكافة دول العالم، كما أوضحت الشركتان أن التعاون سيجمع بين تكنولوجيا ألعاب أمازون ومطوري MMO الموهوبين مع خبرة Leyou في تصميم ألعاب مجانية وتشغيل ألعاب خدمة حية.

يضم فريق قيادة Amazon Game Studios مطورين محنكين ساعدوا في إنشاء بعض ألعاب MMO الأكثر شعبية في العالم، ويعمل الاستوديو حاليا على لعبة MMO أخرى تسمى "العالم الجديد".