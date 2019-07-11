صور Galaxy A90 يظهر الهاتف بثلاث كاميرات خلفية وشاشة كاملة

ظهرت صور Galaxy A90 جديدة تظهر الهاتف من خلال أغلفة الحماية الخاصة بالهاتف والتي تظهر جانبي الهاتف الخلفي والأمامي.

وبحسب هذه الصور فإن الهاتف سيأتي بثلاث كاميرات خلفية وشاشة أمامية كاملة بدون أي نوتش أو غيرها من الأمور، أما عن الكاميرات فستأتي بالطبع بعدسة رئيسية بمستشعر 48 ميجابكسل و عدسة 12 ميجابكسل وعدسة 5 ميجابكسل مع دعم لخاصية جديدة تدعى Tilt OIS للتثبيت الإلكتروني.

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الشائعات تتضارب قليلاً حول هذا الهاتف ومواصفاته وإمكانياته، فبعض الشائعات كانت تقول بأن الهاتف سيأتي بعدسة 8 ميجابكسل في الخلف بدلاً من 12 ميجابكسل والبعض كان يقول بأن الهاتف سيصدر بشكل شاشة infinity U مثل التي رأيناها في الـ A50 و الـ A70 ولكن الصور التي تظهر اليوم تقول بأن الهاتف سيأتي بشاشة كاملة وعلى الأغلب كاميرا منبثقة من داخل الجهاز .

تتوافق صور Galaxy A90 مع تسريب بصور أخرى ظهر في مارس الماضي كان يظهر الجهاز مع كاميرا أمامية منبثقة ولكنها ليست في منتصف الجهاز بالظبط ولكن كانت تميل إلى الجوانب قليلاً.

بالطبع مستشعر البصمة سيكون تحت الشاشة مثل بقي الهواتف الرائدة من عائلة Galaxy A ولكن سيصدر الهاتف بحسب التسريبات التي ظهرت على Geekbench منذ فترة بمعالج Snapdragon 855 .