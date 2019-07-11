تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 3i في 15 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد علامة Realme التجارية مؤتمرها القادم في 15 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 3i، حيث كشف الإعلان التشويقي عن بعض من مواصفات الهاتف والتصميم.

أشار إعلان تشويقي سابق إلى خطط Realme لإطلاق هاتف Realme 3i في مؤتمر Realme X في 15 من يوليو، واليوم جاء إعلان تشويقي جديد ليؤكد على موعد إطلاق هاتف Realme 3i كما أستعرض بعض من مواصفات الهاتف.

ويظهر هاتف Realme 3i في الإعلان التشويقي باثنان من الألوان المتدرجة من الأحمر والأزرق مع تصميم diamond-cut في الجهة الخلفية، كما يأتي هاتف Realme 3i باثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية، مع بطارية بقدرة 4230 mAh، مع رقاقة معالج Helio P60.

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أيضاً من المتوقع وفقاً لتسريبات Geekbench أن يأتي هاتف Realme 3i بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في مؤتمر 15 من يوليو.

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