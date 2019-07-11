شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلن عن قواعد جديدة لحظر التغريدات العنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف موقع تويتر شروطا وقواعد جديدة تشمل حظر أى منشورات عنصرية تستهدف إيذاء الآخرين ومهاجمتهم بسبب دينهم.

وحسب موقع Gadgets الهندى قال الموقع فى بيان: "إذا تم الإبلاغ عن تغريدات تتعارض مع السياسة الجديدة، فسيتم حذفها وفقا للقواعد الجديدة التى تم الكشف عنها اليوم، لكنها لن تؤدى إلى تعليق الحساب لأنه تمت تغريدها قبل تعديل وإضافة القاعدة".

Advertisements

وكان تويتر قد طلب العام الماضى من المستخدمين الموجودين بجميع البلدان التى تتمتع بثقافات مختلفة، إرسال وجهات نظرهم بشأن المنشورات السيئة والبغيضة القائمة على الدين، وتلقى فقط خلال أسبوعين أكثر من 8000 رد من أشخاص موجودين فى أكثر من 30 دولة.

وقال تويتر "عبر الكثير من اللغات، صدق المستخدمون أن التغيير المقترح يمكن تحسينه من خلال توفير المزيد من التفاصيل، وأمثلة على الانتهاكات، وتوضيحات حول متى وكيف يتم النظر فى هذا السياق".

وأثار الكثير من المستخدمين مخاوف بشأن قدرة تويتر على تطبيق قواعده بشكل عادل ومتسق، حيث قال تويتر: "نوجه تركيزنا الأساسى على معالجة الأذى عبلا الإنترنت، وتظهر الأبحاث أن اللغة اللإنسانية تزيد من هذا الخطر".