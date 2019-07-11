شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحتفل بالذكرى الـ50 لمهمة أبولو 11 باستخدام الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل طريقة جديدة للاحتفال بمرور 50 عاماً على مهمة أبولو 11، وهى أول رحلة بشرية للقمر.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، قالت جوجل إنه عند البحث عن سفينة أبولو 11 من خلال المتصفح سيجد المستخدمون خيار الواقع المعزز AR فى لوحة البحث.

ويمكن للمستخدمين بعد الضغط على هذا الخيار استكشاف وحدة التحكم الخاصة بالسفينة بشكل ثلاثى الأبعاد، حيث يمكنهم الاتجاه لجميع الزوايا، والتكبير والتصغير لرؤيتها بوضوح.

وأوضحت جوجل أنها المرة الأولى التى تُضاف فيها قطعة أثرية ثقافية إلى ميزة البحث بالواقع الافتراضى، التى ظهرت لأول مرة فى مايو من هذا العام، حيث ستضيف فى وقت لاحق من هذا الشهر ميزة رؤية بدلة نيل أرمسترونج الفضائية.

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وكانت جوجل قد تعاونت مع متحف سميثسونيان الوطنى للطيران والفضاء بهذا المشروع، حيث سيصبح بإمكان المستخدمين اكتشاف 20 قصة مجهولة حول البعثة والقائمين عليها.

وسيقيم جوجل معرض يتضمن تفاصيل شهرية عن كيفية تحضير ناسا للمهمة الشهيرة، ومقابلات مع المذيعين الذين تولول مهمة تغطية مهمة الهبوط، وإلقاء نظرة على ما حصل عليه نيل أرمسترونج، وكيف ضمنت مارجريت هاميلتون هبوط المركبة الفضائية بأمان، والعديد من الأشياء الأخرى الشهيرة، بالإضافة إلى إطلاق جوجل لمفاجأة خاصة بالقمر على صفحتها الرئيسية فى 20 يوليو.