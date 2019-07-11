شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تستعد لتنفيذ تجربة إسقاط صاروخ من ارتفاع 30 ألف قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت شركة فيرجن أوربت البريطانية أول تجربة خاصة لإسقاط نظام LauncherOne، حيث تخطط لتعميم التجربة قريباً.

وحسب موقع The verge الأمريكى، كانت الشركة قد أنهت اختبار الإسقاط بعد 8 أشهر من إطلاق طائرتها Cosmic Girl المحملة بصاروخ يبلغ طوله حوالى 70 قدم تحت جناحها.

ومن المقرر أن تتجه الشركة لإجراء تجربة أخرى وهى إسقاط صاروخ LauncherOne من على ارتفاع يبلغ حوالى 10 كم.

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وقالت الشركة، "يعد اختبار السقوط هذا بمثابة صفقة ضخمة لنا، إذ يمثل الخطوة الأخيرة من برنامج التطوير الذى بدأناه فى وقت سابق من عام 2015، بعدما ركزنا على تصميم الصاروخ وإثباته بجانب طراز 747 الذى يعتبر هو منصة إطلاقنا".

وتنسق شركة فيرجين أوربيت مع السلطات لتأمين المجال الجوى فوق قاعدة إدواردز للقوات الجوية قبل الإعلان عن موعد الإطلاق الذى لم يحدد بعد، على الرغم من أن الطائرة والصاروخ جاهزان للعملية.

وتقول الشركة إن الاختبار سيجرى بعد أول ثوان من الإطلاق، لأن هذه الطريقة التى تمكن الشركة من معرفة ما إذا كان الصاروخ يمكن أن يسقط من الطائرة الحاملة أم لا، وكيفية مراقبة سقوط الصاروخ فى الهواء.