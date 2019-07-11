تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظة هاتف Galaxy A90 تكشف عن تصميم بدون نتوء في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أحدث التسريبات المصورة لحافظة هاتف Galaxy A90 التي تؤكد على تصميم بدون نتوء في الشاشة مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

جاءت تسريبات GeekBench خلال الفترة الماضية ببعض تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy A90، واليوم تأتي التسريبات المصورة لحافظة الهاتف بمزيد من التفاصيل حول تصميم الهاتف.

ويؤكد تصميم الحافظة على غياب النتوء العلوي في الشاشة، كما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية، حيث أشارت التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر ثالث بدقة 5 ميجا بيكسل كما يدعم الهاتف ميزة “Tilt OIS”.

ولقد أكدت تسريبات سابقة على أن هاتف Galaxy A90 لن يأتي بتصميم الكاميرة المنزلق المميز لهاتف Galaxy A80، بينما جاءت تسريبات مؤخراً لتشير إلى شاشة بتصميم Infinity-U، وهو ما يختلف أيضاً عن تصميم الحافظة التي رصدت اليوم.

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من جانب أخر تظهر فتحة في الجزء العلوي من تصميم الحافظة، لذا قد يأتي هاتف Galaxy A90 بكاميرة بآلية منزلقة، كما تكشف التسريبات المصورة عن مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

يذكر أن تسريبات رصدت مؤخراً لهاتف Galaxy A90 5G أكدت على أن سامسونج تقدم هذه الإصدارات مع رقاقة معالج Snapdragon 855 ونظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة One UI.

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