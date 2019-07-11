تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن شرائح i700 لدعم تطبيقات الواقع المعزز وتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MediaTek مؤخراً عن شرائح i700 التي تأتي بميزة دعم تطبيقات الواقع المعزز، وتقنية الذكاء الإصطناعي في الأجهزة الذكية.

كشفت MediaTek عن إصدارها الجديد من شرائح i700، التي تأتي بمواصفات أقوى من الإصدار السابق i500، حيث من المتوقع أن يدعم هذا الآداء القوي لاحقاً الشاشات الذكية وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة الذكية.

وتأتي شرائح i700 باثنان من أنوية NPU، والتي تدعم تقنية التعرف على الوجه بآداء أسرع 5 مرات أفضل من شرائح i500، كما تدعم الشرائح الواجهة البرمجية لشبكات Android Neural، إلى جانب برمجيات تقنية التعلم الذكي الأكثر شعبية.

وتدعم شرائح i700 الإتصال بكاميرة واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل، أو إعدادات مزدوجة مع مستشعر بدقة 24 و16 ميجا بيكسل، كما يمكن للشرائح أن تحقق الإستفادة في الإعدادات المزدوجة للكاميرة من محرك إستشعار العمق المدمج وتقنية تقدير المسافات.

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كما تدعم الشرائح تطبيقات اللياقة البدنية والواقع المعزز، و يمكن للشرائح أيضاً أن تدعم تعقب الأشياء المتحركة بشكل سريع عند تشغيل الكاميرة عند 120 إطار لكل ثانية.

أيضاً يمكن لشرائح MediaTek i700 أن تدعم تشغيل الأندوريد، كما تأتي بوحدة معالجة بثماني من الأنوية، مع اثنان من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2.2GHz، واثنان من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz، مع كرت شاشة IMG PowerVR GM 9446 بسرعة 970MHz.

كما تدعم الشرائح ذاكرة 8 جيجا بايت في LPDDR4x رام عند 1866MHz، أيضاً تدعم الشرائح الإتصال بتقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث 5، وتضم مودم Cat. 12 LTE لتطبيقات الهواتف الذكية، ومن المقرر أن تنطلق الأجهزة الأولى التي تدعم شرائح i700 في 2020.

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