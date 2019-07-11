صور مسربة واقعية تستعرض لنا Samsung Galaxy Tab S6 مع كاميرتين في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على جهاز لوحي رائد جديد، وحتى وقت قريب جدًا كنا نظن بأنه سيحمل إسم Galaxy Tab S5 لأن الطراز السابق كان يحمل إسم Galaxy Tab S4. ولكن لسبب من الأسباب، قررت شركة سامسونج تخطي الرقم 5 والإنتقال مباشرة إلى الرقم 6. وبالتالي، هذا يعني أن الجهاز اللوحي الرائد المرتقب من شركة سامسونج سيصل إلى السوق تحت إسم Galaxy Tab S6، وهذا بالفعل ما تم تأكيده من جديد الآن بفضل صور مسربة واقعية لهذا الجهاز، على الرغم من أنها تبدو ضبابية بعض الشيء.

الشعار الذي يظهر على شاشة الجهاز اللوحي يؤكد لنا الإسم. وبغض النظر عن الإسم، فهذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تكشف لنا كذلك أن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 سيضم كاميرتين بوضعية عمودية في الواجهة الخلفية، وهيكل مصنوع بالكامل من المعدن، فضلا عن قلم إلكتروني على غرار سلفه يمكن لصقه بالجهاز اللوحي بفضل المغناطيس. وعلاوة على ذلك، فهناك صورة تؤكد لنا أيضًا أن Galaxy Tab S6 سيصل بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

نعم، نحن نتوقع أن يكون Galaxy Tab S6 عبارة عن جهاز لوحي راقي، وليس ذلك فحسب، فهو سيكون على الأرجح جهاز الأندرويد اللوحي الأرقى على الإطلاق، فهو سيضم على الأرجح المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يصل Galaxy Tab S6 كذلك مع شاشة بحجم 10.5 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB على الأقل، وذاكرة داخلية بحجم 128GB على الأقل.

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بناءً على التوقيت التي بدأت فيه تسريبات Galaxy Tab S6 بالتدفق إلى شبكة الإنترنت، فنحن نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الجهاز اللوحي في نفس الحدث الذي ستقوم فيه بالكشف عن Galaxy Note 10 في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، أو ربما في معرض IFA 2019 المقرر عقده في أوائل شهر سبتمبر الموالي.