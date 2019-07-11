الطلب على iPhone في الصين والخدمات المدفوعة للشركة تعزز عائدات آبل في الربع السابق

فاطمة أيت طالب - دبي - من غير المتوقع أن تكشف شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام حتى اليوم 30 يوليو، ولكن وفقا للمؤسسة الإستثمارية المستقلة Evercore ISI، فسوف تشهد الشركة تدفقًا أفضل للإيرادات من قطاع الخدمات وإرتفاع الطلب من المستهلكين الصينيين.

يسير قسم الخدمات في شركة آبل في الربع الثاني من هذا العام ( الربع الثالث في السنة المالية لشركة آبل ) في الطريق الصحيح ليرفع من إيراداته بنسبة 18 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، على الأقل وفقا للتقديرات الأولية. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم المستهلكون الصينيون في زيادة الإيرادات بفضل الطلب المستقر على iPhone في تلك المنطقة. في العام الماضي، حصدت شركة آبل 37.1 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من متجر App Store، وهذا ما يمثل جزءًا كبيرًا من عائداتها الإجمالية.

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سيمثل هذا إستمرارًا لما حدث في الربع الأول من هذا العام عندما شهدت مبيعات iPhone تباطؤًا ولكن تم تعويضها بالإيرادات العالية لقسم الخدمات في الشركة والتي بلغت 11.75 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، وفقا لتقديرات الربع الثاني من هذا العام والتقرير المالي للربع الأول، فسوف تنخفض إيرادات شركة آبل من 58 مليار دولار أمريكي إلى 53 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

توسيع شركة آبل لكتالوج الخدمات الخاصة بها من خلال دخول مجالات جديدة مثل مجال خدمات بث الألعاب عبر السحابة، وخدمات الأخبار المدفوعة، فسوف نرى إعتماد شركة آبل على هذا القطاع يتزايد بشكل أكبر في المستقبل.