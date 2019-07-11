آبل لا تزال عازمة على إطلاق سماعات AirPods المقاومة للماء هذا العام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة آبل بإطلاق الجيل الثاني من سماعات AirPods. جاءت هذه السماعات الجديدة ببعض التحسينات مقارنة مع الجيل السابق، على الرغم من أنه كانت هناك شائعات لمحت إلى قدوم طراز آخر من سماعات AirPods سيكون مقاومًا للماء. وعلى ذكر ذلك، فقد ذكر المحلل Daniel Ives من مؤسسة Wedbush الآن أن شركة آبل لا تزال تخطط لإطلاق سماعات AirPods المقاومة للماء في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لمذكرة بحثية جديدة من المحلل Daniel Ives، فهو يقول بأن شركة آبل عازمة على إطلاق سماعات AirPods المقاومة للماء بحلول موسم التسوق في أواخر هذا العام، وهي السماعات التي من المرجح أن تحصل على بعض التحسينات على مستوى التصميم. ومن غير الواضح ما هي التغييرات التي ستحصل عليها على مستوى التصميم، ولكن الجيل الأول والثاني من سماعات AirPods تمتاز بنفس التصميم، على الرغم من أنه من الأسلم القول بأنها تشبه كثيرًا سماعات Apple Earbuds اللاسلكية التي أصدرتها شركة آبل منذ سنوات عديدة.

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من الغريب أن نرى شركة آبل تقوم بإصدار طرازين جديدين من سماعات AirPods في عام واحد، ونحن نعتقد بأنه سيكون هناك الكثير من العملاء الذين سيشعرون بالغضب لو قامت شركة آبل بإطلاق سماعات AirPods المقاومة للماء في الجزء الأخير من هذا العام. أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أن هذه ليست السماعات الوحيدة التي تعمل عليها شركة آبل.

كانت هناك أيضًا شائعات لمحت إلى أن شركة آبل تعمل على سماعات جديدة توضع فوق الأذن سيتم إصدارها هي الأخرى في أواخر العام 2019. عمومًا، يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.