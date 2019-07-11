آبل قد تستورد شاشات OLED من شركة BOE بسبب قيود التصدير اليابانية على كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - فرض الحكومة اليابانية قيودًا على بعض المواد الكميائية الحساسة التي يتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية قد يكون أقلق شركة آبل، ولكن هذه لا تزال مخاوف مشروعة لأن من شأن تلك القيود أن تؤدي إلى تعطيل وتيرة إنتاج شاشات OLED في البلد، مما قد يؤثر على أعمال كل من سامسونج و LG في قطاع الشاشات، وهذا ما يمكن أن يكون سيئًا لشركة آبل التي قررت في السنوات الأخيرة الإعتماد على نحو متزايد على شاشات OLED في أجهزتها.

كانت هناك بالفعل شائعات تفيد بأن شركة آبل تتحدث إلى شركة BOE، لتقليل إعتمادها على شركة سامسونج التي تقوم حاليًا بتصنيع شاشات OLED لهواتف iPhone. ستقوم شركة Japan Display بتزويد شركة آبل بشاشات OLED الصغيرة المصممة لطرازات Apple Watch القادمة، ولكنها ليست جاهزة بعد لإنتاج شاشات OLED الكبيرة، وهذا ما يجعل شركة BOE هي الخيار الأنسب لتلك المهمة.

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شركة BOE تعتبر بالفعل المزود الرئيسي لشركة Huawei بشاشات OLED المستخدمة في هواتف Huawei Mate 20 Pro، وتقف أيضًا وراء تصنيع شاشة OLED المرنة للهاتف Huawei Mate X. والأكثر من ذلك هو أن شركة BOE تقوم حاليًا بتصنيع شاشات LCD من أجل لوحيات iPad وحواسيب MacBook المحمولة.

تزعم بعض المصادر بأن إثنتين من منشآت التصنيع الجديدة سوف يتم تشغيلهما قريبًا، الأولى سيتم تشغيلها بحلول نهاية هذا العام، في حين سيتم تشغيل المنشآة الثانية في العام 2020. وسوف تركز كلا المنشآتين على إنتاج شاشات OLED المرنة.